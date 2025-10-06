オスナは今季26登板でわずか8セーブ6日のプロ野球公示で、ソフトバンクはロベルト・オスナ投手、岩井俊介投手ら6選手の出場選手登録を抹消した。チームは15日からクライマックスシリーズ（CS）のファイナルステージに臨む。この日抹消されたのは他に、大江竜聖投手、藤田悠太郎捕手、井上朋也内野手、佐藤直樹外野手。登録が可能になるのは16日以降のため、抹消の6選手は15日のCSファイナルステージ初戦には出場できない。今