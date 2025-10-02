2022年に予定されていたジャパン・ツアーが延期→中止となり、そこから予想外に待たされて、ようやく実現したチープ・トリックの来日公演。さらに“フェアウェル・ツアー”と告知されたこともあり、10月1日（水）の日本武道館は開場前からファンが集合、異様な熱気に包まれていた。物販エリアには長蛇の列ができ、Tシャツを購入できなかった人も少なくなかったと聞く。人波をかき分けて入場すると、場内でBGMとして流れていたのは