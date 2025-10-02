あきんどスシロー（大阪府吹田市）の回転寿司（ずし）チェーン「スシロー」が、大阪の人気店「麺匠至誠」監修の「あさり入り 貝だし塩ラーメン」、和歌山ラーメンの人気店「神戸・丸高中華そば」（「高」は「はしごだか」が正式表記）監修の「和歌山 豚骨しょうゆラーメン」の2種を販売開始しました。スシローでは、2014年4月からラーメンの販売を開始。魚介類の頭やアラを使用して寿司に合う「すし屋のラーメン」シリーズをは