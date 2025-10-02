あきんどスシロー（大阪府吹田市）の回転寿司（ずし）チェーン「スシロー」が、大阪の人気店「麺匠至誠」監修の「あさり入り 貝だし塩ラーメン」、和歌山ラーメンの人気店「神戸・丸高中華そば」（「高」は「はしごだか」が正式表記）監修の「和歌山 豚骨しょうゆラーメン」の2種を販売開始しました。

スシローでは、2014年4月からラーメンの販売を開始。魚介類の頭やアラを使用して寿司に合う「すし屋のラーメン」シリーズをはじめ、累計100種類以上の麺類などを販売。また、レストラン検索・予約サービス「食べログ」とコラボしたプロジェクト「スシロー×食べログ」名店シリーズも展開し、食べログで高評価を獲得しているラーメンの名店や「食べログ ラーメン 百名店」に選出された店が監修したラーメンを販売しています。

麺匠至誠は、食べログで「3.68」（2025年9月1日時点）を獲得。「食べログ ラーメン OSAKA 百名店」に、2023年、2024年と2年連続選出。「はまぐり出汁の潮そば」が人気となっています。今回、監修した「あさり入り 貝だし塩ラーメン」は、ハマグリのだしをベースに、アサリやホタテのうまみとコクを加えたスープが特徴になっています。

一方の神戸・丸高中華そばは、食べログで麺匠至誠と同じく「3.68」（2025年9月1日時点）を獲得している有名店。「食べログ ラーメン WEST 百名店」で2023年、2024年と2年連続で選出されています。コクがありながらもあっさりと優しい味わいの豚骨醤油（しょうゆ）スープが特徴になっている「中華そば」が看板メニューになっています。今回、監修した「和歌山 豚骨しょうゆラーメン」は、監修店のコクのある豚骨醤油スープを目指し、パンチのあるとんこつの香りと味を再現した一杯になっています。

価格はともに460円〜（税込み）。店舗によって異なります。