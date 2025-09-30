任期満了に伴う上板町長選挙が9月30日に告示され、現職の松田卓男さんが、無投票で3回目の当選を果たしました。「バンザイ」上板町長選挙で当選したのは、無所属で現職の松田卓男さん77歳です。松田さん以外に立候補の届け出はなく、無投票で3回目の当選が決まりました。（上板町長選挙で3選・松田卓男さん）「新ごみ処理施設整備事業などのかじ取りに、これまでの行政経験、政治経験で身に着けた知恵と力を活かし」「チャレンジ精