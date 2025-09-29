ドナルド・トランプ政権が、輸入する半導体と同量の半導体を国内で製造することを半導体メーカーに義務づける1：1ルールを導入する予定だと報じられました。アメリカの国内製造を促進する狙いがあるとみられています。Exclusive | Trump Takes Aim at Chip Makers With New Plan to Throttle Imports - WSJhttps://www.wsj.com/economy/trade/trump-chip-tariffs-exemptions-90fa2ab3New U.S. gov't rule says chipmakers have to