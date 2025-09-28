「広島２−１０ＤｅＮＡ」（２８日、マツダスタジアム）広島の先発・高太一投手と代打で登場したサンドロ・ファビアン外野手が負傷交代した。２人とも病院へ直行し、打撲と診断された。高は三回にビシエドのピッチャー返しの打球を右すねに受けて緊急降板した。ファビアンは七回に代打として登場し、左膝に自打球を受けて、そのまま交代となっていた。特にファビアンは痛みにもん絶し、直後は自力で歩行ができていなかった