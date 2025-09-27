元宮崎県知事の東国原英夫氏が、政策担当を務めている長男の加藤守氏とともに東京を訪れた様子をアップした。２７日までにインスタグラムを更新し「昨日は、港区赤坂の飲食店『トロントロン』へ。ここは川南町出身の方がオーナーです」。宮崎県川南町生まれのオーナーが営む家庭料理店を訪れたそうだ。息子の守氏も自身のインスタグラムで「弾丸で東京に行っておりました。港区赤坂にある宮崎料理屋、その名もトロントロン」