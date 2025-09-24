米国・英国・フランス・日本など主要7カ国（G7）の外相が23日（現地時間）、ニューヨークで開催された国連総会のハイレベルウイークを契機に会い、北朝鮮の完全な非核化原則を繰り返し確認した。G7外相はこの日の会合後に発表した共同声明で「北朝鮮の完全な非核化と拉致問題の即刻解決のための我々の意志を再確認する」と明らかにした。ロシア−ウクライナ戦争に関しては「ロシアが最近、エストニアポーランド、ルーマニア領空