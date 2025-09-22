世界文化遺産・白川郷のすみっこにある、秘密の喫茶処合掌造り集落のすみっこにある世界文化遺産・白川郷の合掌造り集落のすみっこにオープンしたのは「白川郷喫茶処 花鳥風月」。白川郷で地元の人だけが知っていたスポットを、喫茶処としてオープンしました。オーナーによると、以前大工小屋として利用していた合掌造りを、地元の人の憩いの場としてリノベーションし、多くの地元の方に楽しんでもらっていたそう。それを今回、白