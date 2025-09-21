様々な障害物をクリアしてゴールまでのタイムを競うオブスタクルスポーツの大会が20日吉野川市で開かれました。オブスタクルスポーツは平均台やうんていなどの障害物をクリアしながらタイムを競うスポーツで、2028年のロサンゼルスオリンピックから正式種目になります。吉野川市鴨島町にある協会公認コースで20日に開かれた大会には全国からおよそ120人が出場。競技は個人戦のほか4人1組のリレ}