大阪・関西万博の会場で人気を博しているキャラクター「こみゃく」。万博のデザインシステムの要素のひとつにすぎないものが、なぜここまで愛され、拡散したのか。その制作プロセスと思想について、策定の中心人物のひとりであるクリエイティブディレクターの引地耕太が語った。