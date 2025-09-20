2022年のカタール・ワールドカップでアフリカ勢初のベスト４入りを果たしたモロッコは、来年の北中米大会でも躍進が期待できるかもしれない。９月18日に発表された最新のFIFAランキングでは、12位から11位へ上昇。ワールドカップで４度の優勝を誇るドイツを追い抜いた。母国メディア『MOROCCO WORLD NEWS』もこの事実に歓喜。「モロッコがFIFAランキングでドイツを上回って11位になった」と報じている。「モロッコは７月の順