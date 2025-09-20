「ドイツを追い抜いた！」アフリカ最強軍団のFIFAランク11位上昇に母国メディアは興奮！「次はトップ10入りだ」
2022年のカタール・ワールドカップでアフリカ勢初のベスト４入りを果たしたモロッコは、来年の北中米大会でも躍進が期待できるかもしれない。
９月18日に発表された最新のFIFAランキングでは、12位から11位へ上昇。ワールドカップで４度の優勝を誇るドイツを追い抜いた。
母国メディア『MOROCCO WORLD NEWS』もこの事実に歓喜。「モロッコがFIFAランキングでドイツを上回って11位になった」と報じている。
「モロッコは７月の順位表と比べて７ポイント増加し、合計ポイントは1706となり、スロバキアに敗れて12位に後退したドイツを追い抜いた。アフリカ大陸でのランキングでは首位を維持しており、18位のセネガル、35位のエジプト、38位のアルジェリアを上回っている」
同メディアは、「モロッコの上昇は、2026年ワールドカップ予選での結果を受けてのもので、ニジェールに５−０で勝利し、ザンビアに対してはアウェーで２−０と勝利した」と説明。「チームの次の目標は、今後数か月以内にFIFAランキングでトップ10入りすることだ」と鼻息は荒い。
アフリカ最強軍団のトップ10入りは十分に可能性がありそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本は何位？ 最新FIFAランキングTOP20か国を一挙紹介！アルゼンチンが首位陥落、11年ぶりにトップに返り咲いたのは？
