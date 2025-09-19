ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > ヒグマに襲われた？と捜索も…2カ月後、行方不明のハンターが警察署… 北海道 クマ（動物） 国内の事件・事故 読売新聞オンライン ヒグマに襲われた？と捜索も…2カ月後、行方不明のハンターが警察署に 2025年9月19日 5時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 7月、北海道函館市の恵山で行方不明となっていた50代の男性ハンター ヒグマに襲われた可能性があるとして捜索されていたが、無事だったと判明 9月9日に函館中央署に来署したといい、道警は失踪期間の詳しい経緯を調べる 記事を読む おすすめ記事 ネットで一目惚れした『55000円の子犬』→実際に会いに行ってみたら…愛おしすぎる『まさかの展開』が122万再生「目つきが人ｗｗ」と反響 2025年9月15日 7時40分 ラストチャンス！今こそ一狩りいこうぜ！ 「モンスターハンター・ザ・フィールド inニジゲンノモリ」 9月15日（月・祝）より、最後の50日がカウントダウン！ 2025年9月16日 10時0分 夜道でパパを発見した瞬間、走り出した犬→熱烈歓迎するかと思いきや…予想外だった『コントのような行動』に爆笑「笑いわかってるｗ」「吹いた」 2025年9月18日 13時40分 ラストチャンス！今こそ一狩りいこうぜ！ 「モンスターハンター・ザ・フィールド inニジゲンノモリ」 9月15日（月・祝）より、最後の50日がカウントダウン！ 2025年9月16日 10時13分 インドで夫を毒殺…トラの襲撃と偽り150万ルピーを不正請求した妻が逮捕 2025年9月12日 18時40分