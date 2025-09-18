YKK APは、カバー工法によって外壁を壊さず1日で最新のドアへ交換できる国土交通大臣認定の防火設備「ドアリモ 玄関ドア D30 防火ドア」をリニューアルし、9月22日から発売する。今回のリニューアルでは基本構造を見直し、デザインやカラーのバリエーションを大幅に拡充。さらに、これまで対応が難しかった非木造住宅にも設置可能にすることで、防火仕様が求められる玄関ドアリフォームのニーズに幅広く対応する。壁を壊さずに1日