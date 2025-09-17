丸亀製麺のロゴうどん店「丸亀製麺」などを運営するトリドールホールディングス（HD）は17日、店長の年収を最大2千万円とする人事制度を導入すると発表した。現在の最大520万円から引き上げる。今後3年間で2千万円級を10人育成する。外食業界ではすかいらーくHDも1千万円超を提示。人手不足や高い離職率が課題となる中、好待遇の動きが広がっている。トリドール傘下の国内店舗は約1150店。3年間で制度の対象者を300人に増やし