「ジ アウトレット湘南平塚店」が出店する「THE OUTLETS SHONAN HIRATSUKA」dinosは9月19日、神奈川県平塚市に所在するアウトレット「THE OUTLETS SHONAN HIRATSUKA」に、「ジ アウトレット湘南平塚店」をオープンする。同社が運営する通販ブランド「ディノス」で展開するファッション商品を、お得な価格で購入できる。また、オープンを記念し、最大70％OFFなど期間限定キャンペーンを実施する。同社は衣類品在庫の廃棄ゼロを目指