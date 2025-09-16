1997年に発売されたRPG『ファイナルファンタジーVII』のリメイク作『ファイナルファンタジーVII リメイク インターグレード』（Nintendo Switch 2Xbox Series X|S／Windows）の発売日が、2026年1月22日に決定。併せて公式サイトもリニューアルオープンした。【動画】星の未来を巡る壮大な物語に触れられる発売日決定トレーラー世界各地で高い評価を獲得したRPG『ファイナルファンタジーVII リメイク インターグレード』が、