洋上風力発電に関する要望書を古賀友一郎経産副大臣（左）に手渡す花角英世新潟県知事＝16日午後、経産省花角英世新潟県知事は16日、経済産業省で古賀友一郎経産副大臣と会談した。三菱商事が秋田、千葉両県沖の洋上風力発電事業から撤退したことを受け、ほかの海域での事業継続を求める青森など4県知事連名の要望書を手渡した。会談で花角氏は「ドミノ倒しのように撤退となっては大変な問題だ」と述べた。4県は事業者が決まっ