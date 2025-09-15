ソニーが9月12日に、ミッドレンジスマートフォンの最新モデル「Xperia 10 VII（エクスペリア テン マークセブン）」を発表しました。9月中旬以降に、日本を含むグローバルで発売されます。いち早く実機に触れることができたので、インプレッションを交えて、特徴を紹介します。 ■画面左右比やカメラレイアウトを変更Xperia 10 VIIは、昨年7月に発売された「Xperia 10 VI」の後継モデル。ですが、新シリーズと呼びたくなるほ