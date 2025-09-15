7月3日（木）から放送中のTVアニメ『追放者食堂へようこそ！』の最終回となる第12話のあらすじと先行場面カットが公開された。また、最終回放送日にはキャストが大集結するYouTube特別番組の公開も決定！『追放者食堂へようこそ！』は、2018年に国内最大級のWeb小説投稿サイト「小説家になろう」にて連載を開始し、2019年には書籍化、2020年にはコミカライズ化を果たした『追放者食堂へようこそ！』。シリーズ累計販売数は100万部