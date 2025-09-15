8月24日のヤクルト戦では打球速度185キロの8号を放った■DeNA 9ー7 巨人（14日・横浜）またも衝撃の一発をかけた。巨人のリチャード内野手が14日、横浜で行われたDeNA戦に「7番・一塁」で先発出場。6回の第3打席でバックスクリーンへ今季10号アーチを叩き込んだ。自身初の2桁弾は打球速度175キロの一発。「相変わらずやべえww」「完全に化けました」とファンも度肝を抜かれた。4-7で迎えた第3打席だった。カウント2-2から宮城