2025年8月8日に第5子となる女の子を出産したタレントの辻希美。出産から1か月経った9月8日には、自身のインスタグラムで第5子「夢空（ゆめあ）」ちゃんとのニューボーンフォトを公開した。【写真】配慮があるとはいえ「生々しすぎる」辻希美の出産辻希美、出産当日の密着動画が物議7年ぶりの新生児に辻もメロメロのようで、投稿には《もう全部可愛くて》《撮影の時には可愛いが溢れてました》と子どもへの愛が滲み出ている。