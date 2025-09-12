日本ピザハット（以下、ピザハット）が展開する世界最大級のピザチェーン「ピザハット」は、9月11日〜10月26日の期間限定で、和の味わいとピザの融合を追求した「すき焼き月見ピザ」を発売する。国産牛を柔らかく煮込み、甘めの割り下で味付けした本格すき焼きがピザになって登場する。赤身の多い部位を使用し、香り高い春菊、しいたけ、しらたきを一緒に煮込んでトッピングした。さらに半熟風たまご（半熟風たまごはたまご加工品