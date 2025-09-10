ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 熊本市の排水機場で腐敗進んだ女性遺体を発見 40代から60代くらいか 司法解剖 熊本県 時事ニュース RKK熊本放送 熊本市の排水機場で腐敗進んだ女性遺体を発見 40代から60代くらいか 2025年9月10日 17時54分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 10日、熊本市の排水機場で腐敗の進んだ女性の遺体が発見された 女性は40代から60代くらいで、身長は150センチくらいとのこと 警察は今後、司法解剖をして身元の特定とともに死因の特定を急ぐ 記事を読む おすすめ記事 ｢お母さん､生理が来ない｣小6娘を妊娠させたのは中2の兄…表面化しづらい"家庭内性暴力"の危険性 2025年9月9日 9時15分 辻希美、加速する“私生活の切り売り”にドン引きの声も…出産の一部始終を公開に賛否 2025年9月9日 19時53分 【『徹子の部屋』で異例の事態】黒柳徹子 初対面の藤井風に“メロメロ”食事デートの約束も 2025年9月9日 20時19分 《衝撃の三角関係》坂口健太郎（34）、永野芽郁（25）とも付き合っていた！“一般女性と同棲”のウラで発覚「お付き合いしていたことは事実」事務所が認める 2025年9月10日 16時0分 iPhone 17シリーズとiPhone Air発表。約1時間のAppleイベント、時系列でまとめました【更新終了】 2025年9月10日 5時0分