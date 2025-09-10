スターバックス」は、9月12日（金）から、「ビームス」とともにコーヒーのカルチャーとファッションを融合した新しいライフスタイルプロジェクト「STARBUCKS STAND by BEAMS」をスタート。第1弾として「CORE Collection」を、公式オンラインストアおよび「ビームス ライフ 横浜」で発売する。【写真】おしゃれ！ペーパーカップをモチーフにした「ステンレスボトル」も■通年販売を予定今回発売される「CORE Collection」は