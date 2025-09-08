中国のSNS・小紅書に4日、「日本人女性の驚くべき点を発見した」との投稿があり、話題になっている。投稿者の女性はタイトルに続く本文で、「それは（日本人女性は）電車で座る時にいつも脚がピッタリとくっついていることだ」と明かし、「たとえ寝ていたとしても両脚は（合わさって）一直線を保っている」とした。また、「座り方が極端にだらしなく、両脚を大きく広げたり、脚を前後にずらしたりしているのは、ほとんど他の国から