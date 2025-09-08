なぜ優れた考えはひっそり死に絶え、悪い考えがバズるのか？ 新刊『Antimemetics』によれば、思想はその価値でなくキャッチーさによって拡散力が決まる。わたしたちは、忘れられないものより、忘れがちな記憶を大切にしなければならないのだ。