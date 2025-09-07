徳島県内の2025年上半期の貿易概況は、前年の同じ時期と比べ輸出額、輸入額ともにマイナスとなりました。小松島税関支署によりますと2025年1月から6月までの徳島県内の輸出額は80億4800万円で前年の上半期と比べて15.4％減りました。3期ぶりのマイナスです。輸出品目の半分以上を占める「無機化合物」と「有機化合物」の輸出額が前年と比べて大幅に減ったことが主な要因です。一方、輸入額は663億1200万円で前年の同じ時期に比べて