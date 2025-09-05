¡Ø½é¤á¤Æ¤Ï¥¢¥Ê¥¿¡©¡Ù¤Ï¡¢¡È¥Ð¡¼¥¸¥ó¸ÂÄê¡É¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡£ZÀ¤Âå¤Ï¥¸¥§¥ó¥À¡¼´Ñ¤Î°ã¤¤¤ä¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀ­¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤«¤òÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏDisney+¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡£