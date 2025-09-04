特殊詐欺被害を防ぐために、県と県警は9月4日、犯行に使われることが多い国際電話を利用休止にする申し込み窓口を、県庁に開設しました。近年増加する、特殊詐欺被害。その7割以上が、国際電話経由とされています。この国際電話からの詐欺被害を防ごうと、県と県警は4日、県庁一階に「国際電話をブロックできる特設窓口」を設置しました。窓口では固定電話に限り、無料で国際電話をブロックできるサービスへ、簡単な手続きで