「パイレーツ３−０ドジャース」（３日、ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手は３点を追う七回の第４打席で三塁内野安打を放った。２試合連続３８度目のマルチ安打を記録した。１死無走者で迎えた打席。変則左腕のシスクとの対戦になり、初球のスライダーはファウルとなった。２球目のアウトローはしっかりと見極め、３球目の内角直球に「痛って」と言いながらどん詰まりとなった打球は三塁前へボテボテのゴロに。全力疾