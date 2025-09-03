仕事や家事に追われて、自分の時間がつくれない…。そんな方へ、すぐに実践できる時間の活用術を紹介します。教えてくれたのは、音声メディアVoicyのパーソナリティとして活動している竹澤かおさん。現在30代後半の竹澤さんは会社員をしながら小学生の息子を育てるシングルマザー。多忙な日々を送りながら、どのようにして配信の時間をつくっているのか、そして、時間を有効活用するコツを伺いました。時間と向き合った結果、早起