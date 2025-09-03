OpenAIが、製品の実験プラットフォームを提供するStatsigを買収したことを2025年9月2日に発表しました。この買収に伴って、Statsigの創業者兼CEOであるVijaye Raji氏は、ChatGPTやCodexなどの製品エンジニアリングを統括するOpenAIのアプリケーション担当CTO(最高技術責任者)に就任します。Vijaye Raji to become CTO of Applications with acquisition of Statsig | OpenAIhttps://openai.com/index/vijaye-raji-to-become-cto-of