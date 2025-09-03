ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 高3で判明した卵巣腫瘍…「妊娠している」と噂立てられたことも 病気 エンタメ・芸能ニュース 文春オンライン 高3で判明した卵巣腫瘍…「妊娠している」と噂立てられたことも 2025年9月3日 11時10分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと タレントのシンディはイジメを受けていた高3当時、卵巣腫瘍が見つかった 夏休み前に手術をすることになり、中絶のため休んでいると噂されたという 「そのため、学校に通うことも怖くなりました」と振り返った 記事を読む おすすめ記事 【速報】俳優・清水尋也容疑者（26）逮捕 自宅で乾燥大麻所持の容疑 「間違いありません」 麻薬取締法違反の疑い -警視庁 2025年9月3日 6時27分 逮捕の俳優清水尋也容疑者、小学校で母子家庭、21歳での母親死去を告白していた 兄も俳優 2025年9月3日 8時27分 村上信五、スタッフ制止も「もういいやろ！」 「24時間テレビ」マラソン挑戦の横山裕に駆け寄る姿にファン感涙 2025年9月2日 18時0分 ＪＲＡの競馬学校で退学者続出、来春デビューの騎手ゼロに…１９８２年の開校以来初 2025年9月3日 5時0分 「赤ん坊の私をエアガンの的に」千葉の団地で育った25歳女性が明かす“家族全員から虐待”の残酷さと“生きがい”を見つけるまで 2025年8月26日 8時53分