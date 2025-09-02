9月2日午後1時ごろ、三好市三野町の木工会社で火事がありました。作業場から出火し、火はおよそ2時間後に消し止められましたが、作業場に置いていた物置小屋の一部や木材チップ、それに破砕機などが焼けました。けが人はなく、周辺への延焼もありませんでした。映像を撮影した男性によりますと、一時、黒い煙がたちのぼり、火事を知らせる防災無線の声がスピーカーから流れた、ということです。警察と消防が出火原因な