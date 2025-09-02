9月13日に東京で開幕する「世界陸上」に、大塚製薬陸上競技部から津波響樹選手と小林香菜選手の2人が出場することになりました。男子走幅跳には、大塚製薬の津波響樹選手27歳が選ばれました。津波選手が世界陸上の日本代表に選ばれたのは、2019年ドーハ大会以来、今回で2回目です。一方、女子マラソンには同じく大塚製薬の小林香菜選手が選ばれました。小林選手、今回が初出場です。津波選手が出場する走幅跳は、15日予選、1