9秒の動画を1日に27回しか記録できないビデオカメラ「kyu camera」が、このほど発売された。スマートフォンさえあれば長時間の動画を気軽に撮れる時代において、なぜ厳しい制約を設けたのか──。共同開発者の2人に訊いた。