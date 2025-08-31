ソトは2021年からシーズン25本塁打＆100四球を継続中メッツのフアン・ソト外野手が30日（日本時間31日）、本拠地でのマーリンズ戦に「2番・右翼」で出場し、2本塁打を放つなど2打数2安打3打点、2四球2盗塁を記録した。今季100四球目を稼ぎ出し、あの大谷翔平投手やマイク・トラウト外野手（エンゼルス）すら未到達の大記録を樹立した。MLB公式サイトのサラ・ラングス記者は自身のX（旧ツイッター）を更新し、「25本以上の本塁