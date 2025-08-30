読売新聞が東京地検特捜部の捜査をめぐり、捜査対象者を取り違え、誤った記事を掲載した問題で、30日の朝刊で、記者の思い込みが原因だったなどとする検証記事を掲載しました。読売新聞は今月27日の朝刊で、日本維新の会の池下卓衆議院議員について、秘書給与の不正受給の疑いで東京地検特捜部が捜査していると報じましたが、その後、実際の捜査対象は石井章参議院議員だったとして、記事の誤りを認め、池下議員に謝罪していました