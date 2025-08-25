”ヒロアカ” と「東武動物公園」のコラボイベント「TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』×東武動物公園2025」が開催決定！キャラクターの性格や ”個性” にぴったりの動物たちとのコンビイラストにもご注目♪『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で10年にわたって連載され、昨年8月についに完結を迎えた堀越耕平による大人気コミック『僕のヒーローアカデミア』、通称 ”ヒロアカ” 。”個性” と呼ばれる超常能力を持つ人々の存