【ヒロアカ×東武動物公園】キャラ “個性” と好相性の動物とコンビ♪ コラボイベント2025開催！
”ヒロアカ” と「東武動物公園」のコラボイベント「TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』×東武動物公園2025」が開催決定！ キャラクターの性格や ”個性” にぴったりの動物たちとのコンビイラストにもご注目♪
『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で10年にわたって連載され、昨年8月についに完結を迎えた堀越耕平による大人気コミック『僕のヒーローアカデミア』、通称 ”ヒロアカ” 。
”個性” と呼ばれる超常能力を持つ人々の存在が当たり前の世界を舞台に、主人公・緑谷出久、通称 ”デク” が、社会を守り、 ”個性” を悪用する犯罪者 ”敵＜ヴィラン＞” に立ち向かう ”ヒーロー” になるため、ヒーロー育成の名門・雄英高校で仲間たちと共に成長する物語が展開するヒーローアクションで、コミックスはシリーズ世界累計発行部数1億部を突破している。
この度、2025年10月18日（土）〜2026年1月12日（月・祝）の期間、TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』通称 ”ヒロアカ” とのコラボイベント「TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』×東武動物公園2025」開催されることが決定。
動物園スタイルの『ヒロアカ』キャラクターたちのビジュアルや、動物たちとコンビで描かれた可愛いデフォルメイラストなどが公開された。
動物とのコンビイラストは、デクはヒツジ、爆豪勝己はホワイトタイガーと、キャラクターの性格や個性にぴったりの組み合わせ！ どんなポイントでコンビニなっているのか想像するのも楽しそうです♪
オリジナルグッズも展開予定となっており、開催初日と翌日（10月18日〈土〉・19日〈日〉）の2日間はオリジナルグッズをご購入いただくにはショップ店舗への入店日時を指定した専用チケットの販売（事前抽選）となっているのでご注意を。
コラボイベントの詳細や追加情報は後日発表とのことなので、どうぞお楽しみに！
☆コラボビジュアルをチェック！（写真2点）＞＞＞
（C）堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会
