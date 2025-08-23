ËÌºØ¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥º¥à¡¢µþÅÔ¤ÎÍ¥Èþ ºÙÉô¤Þ¤Ç³Ú¤·¤àÏÂ¤Î⽴ÂÎ¥¢¡¼¥È¡Ö¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥·¥¢¥¿¡¼ ¡ØËÌºØ¡Ù¡ØµþÅÔ¡Ù¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡ùÏÂ¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¥¢¡¼¥È¤¬³Ú¤·¤á¤ë¿·ºî¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥·¥¢¥¿¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿4ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä¥¨¥ó¥¹¥«¥¤¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡¢»æ¤Ç¥­¥ê¤È¤ëÌ¾¾ì⾯¡ÖPAPER THEATER¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë ¡ÉÏÂ¡É ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¢¡¼¥È¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¡£¡Ö¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥·¥¢¥¿¡¼ PT-L103 ËÌºØ¡×¡Ö¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥·¥¢¥¿¡¼ PT-L104 µþÅÔ¡×¤Î2¼ï¤¬¿·ÅÐ¾ì¡¢Í½Ìó