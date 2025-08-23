『北斎』＆『京都』人気のペーパーシアターに “和” デザイン登場！
北斎のダイナミズム、京都の優美 細部まで楽しむ和の⽴体アート「ペーパーシアター 『北斎』『京都』」が新登場する。
☆和テイストのアートが楽しめる新作ペーパーシアターのイメージをチェック！（写真4点）＞＞＞
エンスカイが展開する、紙でキリとる名場⾯「PAPER THEATER」シリーズに ”和” デザイン・アートが仲間入り。
「ペーパーシアター PT-L103 北斎」「ペーパーシアター PT-L104 京都」の2種が新登場、予約受け付けがスタートする。
葛飾北斎の名画をモチーフにしたダイナミックなデザインと、古都・京都の落ち着きと華やぎを表現した今回の新作。
「ペーパーシアター PT-L103 北斎」では、世界的に有名な葛飾北斎『神奈川沖浪裏』の迫⼒ある波と、『凱⾵快晴』の⾚富⼠を⼤胆に組み合わせ、緻密なレーザーカットで⽴体的に表現。
名画の躍動感と華やかな⾚富⼠の景⾊を同時に楽しむことができる。
「ペーパーシアター PT-L104 京都」では、歴史と情緒あふれる京都の街並みを、ペーパーシアターならではの奥⾏き構造で表現。
落ち着いた⾊合いの紙に⾦⾊の紙を組み合わせ、和の上品さと華やかさを併せ持つデザインに仕上げられている。
素敵な⽇本の情景をお家でお楽しみいただくのはもちろん、お⼟産やプレゼントにもぴったり。あなたの手で美しい世界を組み上げて楽しんでみてね。
エンスカイ公式通販サイト「エンスカイショップ」にて予約受け付けが行われ、2025年11月より全国の玩具店、量販店、家電量販店などでお取り扱いが開始される予定。
