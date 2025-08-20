セールで買いたしたり、かわいいデザインに一目ぼれしてつい購入したりして、気がつくとどんどん増えてしまう「下着」。でも、引き出しを開けてみると「ほとんど着ていない下着」が眠っていることも少なくありません。2児の母であるミニマリストのあさこさん（30代）も以前は、収納ケースからあふれるほど下着を持っていたそう。そこから、思いきって「必要な分だけ」に厳選したら、毎日がぐっと快適に！あさこさんが実践してい