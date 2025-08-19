県は8月19日、県内の空き家活用を図ろうと、空き家を民泊施設として活用している会社と連携協定を結びました。県と協定を結んだのは、世界最大級の宿泊予約サイト「Airbnb」の日本法人「Airbnb Japan」です。この会社では、空き家などを持つ個人が、これらを宿泊施設として貸し出すことができるプラットフォームを運営していて、19日に田邉泰之代表取締役と後藤田知事が、それぞれ協定書にサインしました。都道府県としての