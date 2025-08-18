高校生のヘルメット着用率の向上を目的に8月18日、牟岐警察署が、地元の高校生を「ヘルメット着用推進リーダー」に委嘱しました。自転車の「ヘルメット着用推進リーダー」に委嘱されたのは、海部高校の野球部員37人です。海陽町の蛇王運動公園野球場で行われた委嘱式には、牟岐警察署の仁井誉実署長から、野球部代表の藤本樹キャプテンに委嘱状が手渡されました。このあと、自転車用ヘルメット20個が贈ら