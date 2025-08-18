GLOBAL WORK（グローバルワーク）は、SNSでも海外でも大人気のキャラクター『パペットスンスン』とのコラボレーションアイテムを発売。クールかわいいデザインのアイテムを紹介する。＞＞＞『パペットスンスン』とGLOBAL WORKコラボアイテムをチェック！（写真19点）『パペットスンスン』は、青い毛をした6才のパペットの男の子「スンスン」と、その親友の「ノンノン」、おじいちゃんの「ゾンゾン」などとの何気ない日常を描いた作