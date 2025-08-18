【パペットスンスン】GLOBAL WORK KIDSとコラボ！ クールなデザインがかわいいアイテム
GLOBAL WORK（グローバルワーク）は、SNSでも海外でも大人気のキャラクター『パペットスンスン』とのコラボレーションアイテムを発売。クールかわいいデザインのアイテムを紹介する。
＞＞＞『パペットスンスン』とGLOBAL WORKコラボアイテムをチェック！（写真19点）
『パペットスンスン』は、青い毛をした6才のパペットの男の子「スンスン」と、その親友の「ノンノン」、おじいちゃんの「ゾンゾン」などとの何気ない日常を描いた作品で、SNSの総フォロワー数は200万人を越えている。7月2日（水）からは『めざましテレビ』内で毎週水曜7時40分ごろ、ショートムービー『パペットスンスン』が始まる、今最も注目のコンテンツ。
そんな『パペットスンスン』がGLOBAL WORKとコラボレーション。 ”Have a great journey with SUNSUN！ スンスンと素敵な旅を！” をテーマに、ポラロイド風フォトデザインや、ステッカーのモチーフを取り入れ、旅へのワクワク感を演出した本コレクション限定のアートや、実用性とデザイン性を兼ね備えたアイテムが特徴だ。
まるでポラロイドカメラで撮影したかのような、少し色褪せたノスタルジックな風景の中にスンスンが溶け込んだアートや、手書きやステッカーモチーフを取り入れ、旅の思い出をスクラップしたような温かみがあり、ここでしか出会えないアートがポイント。旅先での発見や感動、友達との楽しい時間をスンスンと一緒に共有し、かけがえのない思い出として心に残してほしいという願いが込められている。
子どもたちの旅や日常に活躍する、半袖Tシャツやルームウエア、歯ブラシセット、巾着など、全8型のキッズ向けアイテムが展開される。
スンスンのアイテムを身につけて、一緒に旅をしたかのような思い出をSNSに投稿するのはいかが。
